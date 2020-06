Gerhard Roth: Von kümmerlich bis genial

... und wenn man diesen Blick hat, diesen anderen Blick, der selbst in nassen Flecken an der Wand die Welt erkennen kann, dann lässt sich auch in die Tiefe eines Menschen schauen, ohne ihn persönlich zu kennen.

Bei Briefbomben-Attentäter Franz Fuchs handelt Roths Essay vor allem von Land und Leuten in der Südsteiermark, wo schon jeder ein "Ausländer" ist, der im nächsten Dorf wohnt.

Oder beim Oststeirer Franz Gsellmann, 1981 gestorben, der die "Weltmaschine" gebaut hat: Man schaut mit dem Autor auf das Wirrwarr-Kunstwerk aus Rohren, Motoren, Glasstöpseln, Kruzifixe + 1 Waschtrommel, 1 Haarföhn, 35 Hula-Hoop-Reifen usw.

Gsellman hoffte, seine Maschine werde eines Tages etwas produzieren. Sie produziert Träume.

Der Mensch liegt in Ketten, ob er in einer Villa sitzt oder in Gugging.

Der Satz stammt nicht von Gerhard Roth. Würde er nie so plump sagen. Er lässt es uns einfach spüren.

Peter Pisa

KURIER-Wertung: ***** von *****