Schleichwerbung: Vorwürfe gegen Gottschalks

Als der Vertrag mit Daimler 2006 auslief, sprang Audi ein und Thomas Gottschalk erfüllte seine Verpflichtungen als Promoter der Automarke so übereifrig, dass der ORF nach Ausstrahlung einer Sendung vom November 2007 Ärger mit der Medienbehörde bekam und wegen Schleichwerbung verurteilt wurde. In einer gemeinsamen Sitzung, bei der auch die Gebrüder Gottschalk anwesend waren, habe der ORF dem ZDF und Dolce Media klargemacht, "dass ein solches Vorgehen in Österreich unmöglich ist", so ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm am Montag zur APA. Man sei hier auf "absolutes Verständnis gestoßen" und das ZDF habe zugesichert, "dass sich die beanstandeten Sendungsteile zukünftig ausnahmslos auch innerhalb des österreichischen Medienrechts bewegen werden". Und das ist laut Böhm auch eingehalten worden.

Dass Dolce Media seine Zusicherung gegenüber dem ORF aber nicht all zu eng sah, zeigt laut "Spiegel" ein unterschriftsreifer aber nie unterschriebener Vertrag zwischen Gottschalks Firma und BMW aus dem Jahr 2009, in dem es hieß: "Das ZDF plant, Fahrzeuge der BMW-Group auch über die Gewinnspiel-Kooperation hinaus redaktionell in einzelne 'Wetten, dass...?'-Sendungen zu integrieren (z.B. im Rahmen von Wetten oder zur dramaturgischen Inszenierung einer Vorfahrtssituation)." Dolce Media und BMW würden außerdem gemeinsam "Wetten, dass...?"-taugliche "Wettideen rund um das Thema Automobil entwickeln", hieß es weiter.

Dolce Media verlängerte schließlich doch seinen Vertrag mit Audi. Ein Audi A8 war es, gegen den Wettkandidat Samuel Koch vor laufender Kamera prallte und sich dadurch eine Querschnittslähmung zuzog, woraufhin Thomas Gottschalk die Moderation der Unterhaltungsshow abgab.