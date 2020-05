Neues Album vom Nino aus Wien: Zwischen Australien und Hirschstetten

Bei so viel Spontaneität ist es verständlich, dass ein paar Strophen holprig klingen, es sich hin und wieder so anhört, als würde ihm da jetzt nichts mehr einfallen. Aber damit gewinnt „Ocker Mond“ auch gehörig an Charme und Strahlkraft. In Songs wie der melancholischen Sehnsuchtshymne „ Australien“ und „Hawelka“, in dem sich Der Nino aus Wien an einen Besuch im Kaffeehaus erinnert, spielt er seine Klasse als Geschichtenerzähler aus.

Auch super: „ Taxi Driver“. Darin schlüpft er in die Rolle des Wiener Taxlers, der den „Burli“ (Fahrgast) nicht nur gut nach Hause bringt, sondern ihn auch noch mit Lebensweisheiten füttert: „Die Wöd is' a Suppndopf“. Ja, damit erklärt sich so einiges.

Info: „ Soundcheck Österreich“ läuft am Samstag (23. Mai) um 0 Uhr in ORFIII.