Avec über "Homesick": "Gleichzeitig tanzen und weinen ist wunderschön"

Sie sind normalerweise viel auf Tour, also immer unterwegs. Was bedeutet für Sie eigentlich Zuhause?

Ich wohne in Vöcklabruck in Oberösterreich. Ich bin kein Stadtmensch und fühle mich am Land am wohlsten, mit so wenig Menschen wie möglich - was nicht heißen soll, dass ich Menschen nicht mag (lacht). Für mich ist Zuhause mehr ein Geisteszustand als ein Ort, auch mehr eine Person als vier Wände. Zuhause bedeutet für mich frei zu sein, so sein zu können wie ich bin, ohne eine Rolle zu spielen.

So gut wie jeder Künstler, der Internet hat, bietet gerade Livestreams an, um Kontakt mit den Fans zu halten. Wann darf man da von dir etwas erwarten?

"Erwarten" finde ich etwas schwierig in diesem Kontext, um ehrlich zu sein. Ich habe einen Livestream gemacht, aber nur weil mit mein Freund und Kollegen Andreas Häuserer dabei unterstützt hat. Mit Social Media muss man sehr vorsichtig umgehen, vor allem in Krisenzeiten. Ich kann nur so viel geben, wie ich geben kann und möchte. Dieser ständige Druck, auf Social Media präsent zu sein und immer da zu sein, kann sehr gefährlich sein. Ich war vor Corona kein Social Media-Fan und bin es auch jetzt nicht.