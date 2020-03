Der Nino aus Wien: "In der Isolation höre ich viel Rod Stewart"

Konnten Sie der Krise bereits etwas Positives abgewinnen?

Es melden sich plötzlich uralte Freunde bei mir, von denen ich so lange nichts gehört habe. Das ist nett. Ich finde es auch schön, dass wir alle in der gleichen Situation sind, und einfach zuhausebleiben. Es wirkt fast so als würde das auf eine Art zusammenschweißen, trotz der Distanz. Ja, bleiben wir zu Hause. Wir werden uns alle wiedersehen. Ich halte mich sehr konsequent ans Zuhausebleiben. Und spüre eigentlich viel Liebe.

Was raten Sie Menschen, die in dieser Zeit Künstler unterstützen wollen?

CDs, Platten, Bücher, Bilder und DVDs kaufen. Und wenn das alles vorbei ist, viele Konzerte besuchen. Und alle Vernissagen.

In Zeiten der Krise bleibt Zeit für Sachen, die man jahrelang vor sich hergeschoben hat. Was konnten Sie schon erledigen?

Nichts. Ehrlich gesagt, bin ich zurzeit recht faul. Wenn ich etwas vorhabe, dann innere Einkehr – obwohl ich eigentlich die Wohnung aufräumen sollte. Aber ich bin sehr gut im Aufschieben von Dingen.

Viele hören mehr Musik denn je. Welche Alben hören Sie gerade intensiv?

In der Isolation höre ich derzeit viel Rod Stewart. Und ich habe gerade „Chas and Dave“ entdeckt. Ansonsten schaue ich meistens alte österreichische Fußballvideos aus den 90er-Jahren. Aber noch öfter ist der Fernseher an.

Wie sieht es mit Serien oder Bücher aus? Welchen Tipp haben Sie für unsere Leser und Leserinnen?

Ich habe die Serie „Freud“ probiert und musste nach drei Folgen aussteigen. Mir wurde ein bisschen zu viel herumgeschrien. Ich bin aber allgemein nicht der große Serienschauer. Der beste Film, den ich die letzte Zeit gesehen habe, war „ Porco Rosso“. Ansonsten lese ich viele Kochbücher und finde jeden Tag ein altes Buch, das ich lange nicht gesehen habe. Heute war es Peter Altenbergs „Wie ich es sehe“. Es war schön darin herumzublättern. Sonst habe ich den neuen, noch nicht veröffentlichten Roman von Sebastian Janata gelesen. Ich freue mich auf sein Erscheinen.

Angenommen, morgen werden alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Was würden Sie zuallererst machen?

Ich glaube, ich würde trotzdem noch eine Woche zu Hause bleiben, weil ich mich schon so daran gewöhnt habe. Und danach würde ich langsam anfangen, Leute zu treffen, mit denen ich mir schon vor der Isolation etwas ausgemacht habe. Es wird eine herrliche Zeit. Ich werde zum Heurigen nach Strebersdorf fahren. Zum Neusiedler See, nach Hirschstetten. Ich werde ins Kaffeehaus gehen, in den Proberaum und gut essen.