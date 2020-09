Neuer Musikvereins-Chef: "Die Reisewarnungen treffen uns sehr“

Was sich Stephan Pauly jedoch sehr gut vorstellen kann, sind Kooperationen mit anderen Veranstaltern. „Das Wiener Kulturleben ist so reichhaltig, da können sich Synergien ergeben. Aber nur eine Kooperation einzugehen, um eine Kooperation zu haben – das halte ich nicht für zielführend. Wenn, dann sollte dabei für alle Partner etwas künstlerisch Sinnvolles herauskommen.“

Aber was wünscht sich Pauly für die Zukunft? „Dass wir in spätestens einem Jahr nicht mehr über die Corona-Pandemie sprechen müssen, sondern nur über die Musik, über das, was den Musikverein, was die singuläre Stellung dieses Hauses ausmacht. Die Künstlerinnen und Künstler, die Werke und natürlich unser Publikum. Ich wünsche mir, dass wir bald wieder in vollen Sälen spielen können, dass der Musikverein auch international wieder in seinem alten-neuen Glanz erstrahlen kann. Dazu bin ich angetreten, das möchte ich auch einlösen können.“