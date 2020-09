Wiener Philharmoniker überlegen "gesamtes Publikum testen zu lassen“

KURIER: Die Philharmoniker sind in einer schizophrenen Situation: Im Musikverein machen sie bei Konzerten keine Pause, als Staatsopernorchester hingegen schon. Was ist nun sinnvoller?

Daniel Froschauer: Daran sieht man, dass die verschiedenen Häuser verschiedene Präventionskonzepte haben.

Michael Bladerer: Auch bei den Salzburger Festspielen wurde ohne Pause gespielt.

Froschauer: Die Staatsoper will ja eine Bandbreite an Repertoire anbieten. Die Opern, die man ohne Pause spielen kann, kann man an einer Hand abzählen. Den fünfaktigen „Don Carlos“ ohne Pause – das wäre undenkbar.