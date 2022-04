Neue Kinder- und Jugendbücher: Sprechende Wölfe, Heimat, Flucht und neue Wege

Was ist Heimat? Diese Frage kann wohl nur jeder für sich selbst beantworten, denn Heimat bedeutet für jeden etwas anderes. Was zum Beispiel, versuchen Jani, Henriette und andere Kinder im Rahmen einer Reise an der Seite einer sprechenden Schildkröte herauszufinden. Inspiriert wurde diese Geschichte von neun Jugendlichen (mit und ohne Fluchterfahrung).

Susannah Haas, Ina Hsu: „Ein Zuhause auf dem Rücken“. Tyrolia. 96 Seiten. 16,95 Euro