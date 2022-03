KURIER: „Panzerschloss“ ist unfreiwillig aktuell. Wie ist die Geschichte entstanden?

Lisa Aigelsperger: Aus alltäglichen Streitigkeiten von unseren Kindern im Hof. Kinder können ihre Wut oder ihre Gefühle noch nicht benennen und manchmal kommen sie dabei ins Schubsen oder Ähnliches. Oft schämen sie sich danach, weil sie schon wissen, dass es nicht in Ordnung ist, anderen wehzutun.

Wie kann man Kindern Krieg überhaupt erklären?

Lisa Aigelsperger: In einem Rahmen, den sie verstehen, abhängig vom jeweiligen Alter. Also dort anknüpfen, was sie bereits mitbekommen haben. Was bedeutet Streit, was sind Missverständnisse, was sind Konflikte auf größerer Ebene? So könnte ein Bogen zu Krieg geschlagen werden. Es ist wichtig, das Thema in einer kindgerechten Form zu vermitteln. Dabei wäre es gut, so konkret wie möglich zu sein, ohne dabei Angst zu vermitteln. Ihre Fragen sollten beantwortet, ihre Ängste verstanden werden.

Beatrice Cozzolino: Kinder werden Krieg nie so verstehen, wie es sich Erwachsene vorstellen. Was Kinder stattdessen verstehen können, ist der Verlust, die Abwesenheit, die Distanz. Wir werden uns des Krieges bewusst, wenn uns etwas oder jemand weggenommen wird.