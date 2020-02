Netrebko und Eyvazov in Wien: Wunschkonzert mit zwei Liebenden

Und Yusif Eyvazov? Der so oft (teils zu Unrecht) gescholtene Tenor hat in der vergangenen Zeit (nebst Gewichtsabnahme) auch hörbar an Gesangskultur gewonnen, stemmt die Töne nicht mehr allzu sehr, ist seiner Gattin inzwischen ein stimmlich adäquater Partner. Ja, ein paar Manierismen kann sich Eyvazov etwa bei „La donna è mobile“ ( Verdis „Rigoletto“) und bei „ Recondita armonia“ (Puccinis „Tosca“) nicht verkneifen. Vor allem jedoch in den Duetten ist er ein feinsinniger Mitspieler.

Mitspieler im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Szenen aus „Tosca“ und „La Bohème“ hat das Duo zumindest im Konzerthaus halbszenisch, mit großen Gesten und kleinen Requisiten gestaltet.

Als Gast durfte die russische Mezzosopranistin Elena Maximova kurz mitwirken; am Pult des soliden Orchesters der Ungarischen Staatsoper war Dirigent Michelangelo Mazza um Verve und Italianità bemüht. Dass die oft zwischendurch eingestreuten Zwischenspiele und Ouvertüren von der Dramaturgie her nur bedingt sinnvoll waren, steht auf einem anderen Blatt. Immerhin ging es um Anna und Yusif, Yusif und Anna und um deren „Amore“ – auch das letzte Wort der Zugaben. Ovationen!