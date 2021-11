Nestroy-Preise 2021: Beckmann, Maertens, Altenberger ...

In den übrigen Kategorien aber musten die Nominierten bis zuletzt zittern. Für einige hat sich das Zittern gelohnt. So wurde Lina Beckmann für ihre famose Darstellung in „Richard the Kid & the King“ – eine Koproduktion zwischen den Salzburger Festspielen sowie dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg – zur besten Schauspielerin gekürt. Bester Schauspieler wurde abermals einer der üblichen Verdächtigen.

Denn wenn es um ganz große Bühnenkunst geht, führt an Michael Maertens kein Weg vorbei. Maertens erhielt den Nestroy für gleich zwei Rollen. Für „Der Leichenverbrenner“ und für „Automatenbüfett“. In „Der Leichenverbrenner“ spielt er einen biederen Familienvater, der immer mehr zu einem radikalen Nationalsozialisten mutiert; dafür darf er wiederum im „Automatenbüfett“ seine komische, sanfte Seite ausleben. Beides war/ist im Wiener Akademietheater zu sehen.

Zudem ging der Nestroy für die beste Regie an die Schweizerin Barbara Frey – für ihre grandiose und unglaublich tiefe, erstaunlich vielschichtige Slow-Motion-Inszenierung von „Automatenbüfett“. Und noch eine weitere Produktion im Akademietheater wurde mit einem Nestroy belohnt: Für seine Rolle in Oscar Wildes „Bunbury“ durfte Mehmet Ateşçi den Preis für den besten Nebendarsteller mit nach Hause nehmen.