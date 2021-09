Furioser Saisonstart: "Die Dreigroschenoper“ in den Kammerspielen

Als sinngemäß „etwas kleiner“ hat mein sehr geschätzter Kollege Guido Tartarotti nebst allen Lobes die Streaming-Premiere im April bewertet. Ja, via Stream wirkt Theater wohl immer etwas klein. Aber live erlebt, in den Kammerspielen (und mit einem letztlich frenetisch jubelnden Publikum) kann von „etwas kleiner“ gar keine Rede sein. Denn mit Bertolt Brechts und Kurt Weills „Die Dreigroschenoper“ hat das Theater in der Josefstadt ein großes Juwel im Repertoire.