Der Haifisch zeigt seine Zähne jetzt im Kammerspielformat

Das Theater in der Josefstadt versuchte sich jetzt an einer Neuinszenierung, die am Sonntag im Rahmen der Reihe „Wir spielen für Österreich“ auf ORFIII gezeigt wurde. Wenn das Live-Publikum ab 19. Mai dann hoffentlich wieder ins Theater darf, werden sich einige vermutlich wundern. Denn in den Wiener Kammerspielen, vor gar nicht allzulanger Zeit der Hort für gepflegtes Schenkelklopfen, darf jetzt tatsächlich Bertolt Brecht ins Haus.

Regisseur Torsten Fischer, Herbert Schäfer und Vasilis Triantafillopoulos (Bühne und Kostüme) und Manfred Grohs (Licht) quetschen das Stück ganz gut in die kleine Bühne hinein, Laufstege täuschen Räume vor, die Geschichte wird aber komödiantischer, weniger gefährlich.