Zum 75er: Elfriede Jelinek erhält Nestroy-Preis fürs Lebenswerk

Als beste Schauspielerin sind die Protagonistinnen der diesjährigen Salzburger Festspiele, Lina Beckmann (als Richard in „Richard the Kid & the King“) und die Königinnen aus „Maria Stuart“, Bibiana Beglau und Birgit Minichmayr, ebenso nominiert wie Katharina Lorenz (als Eva in „Automatenbüfett“) und Marie-Luise Stockinger (als Sally Poppy in „Das Himmelszelt“). Bester Schauspieler können neben den Burgschauspielern Philipp Hauß („Alles, was der Fall ist“), Markus Hering (als Schlomo Herzl in „Mein Kampf“) und Michael Maertens (als Karel Kopfrkingl in „Der Leichenverbrenner“ und als Adam in „Automatenbüfett“) auch Claudius von Stolzmann (als Macheath in „Die Dreigroschenoper“) vom Theater in der Josefstadt und August Zirner (als Robert Schuster in der „Heldenplatz“-Produktion des Salzburger Landestheaters) werden.

"Automatenbüffet" mehrfach nominiert

Barbara Freys „Automatenbüffet“-Inszenierung ist ebenso wie „Alles, was der Fall ist“ von Ben Kodd und Bush Moukarzel auch für „Beste Regie“ nominiert, wo sie auf Anita Vulesicas Thomas-Köck-Erstaufführung „dritte republik (eine vermessung)“ vom Schauspielhaus Graz treffen. Dieses tritt damit auch in der Kategorie „Beste Bundesländer-Aufführung“ an - wo das Salzburger Landestheater („#Ersthelfer #Firstaid“ von Nuran David Calis) und das Landestheater Linz („Der zerbrochne Krug“ in der Inszenierung von Bérénice Hebenstreit) warten. Die „Beste Aufführung im deutschsprachigen Raum“ kommt entweder von der Berliner Volksbühne („Anthropos, Tyrann (Ödipus)“, aus dem Schauspielhaus Zürich („Einfach das Ende der Welt“) oder aus dem Schauspielhaus Bochum („Peer Gynt“).