Nächste Corona-Hymne: 70 Musiker spielten Rock-Ballade ein

Aber nicht jeder unterbietet mit vulgärem Heimatrock so gekonnt das Komplexitäts-Level von Helge Schneider, der sich eine Minute an sein Klavier setzt und (wie gewohnt) etwas und auch nichts macht – was wenigstens Bodenständigkeit suggeriert. Und die dürfte angebracht sein, wenn doch angeblich die Stunde jener schlägt, die sonst eher hinter dem Vorhang stehen: Ärzte, Pflegerinnen, Supermarkt-Mitarbeiter.

So weit, so viel: Vor 30 Jahren hat der ebenfalls bodenständige Gitarrist Gert Endres für seine Band "Scaramouche" die Akustik-Ballade "Side by Side" verfasst. Scaramouche, gegründet im baden-württembergischen Lahr, soll in den 90ern mehrmals vor dem großen Durchbruch gestanden sein. Geschafft haben sie ihn nie. 2001 löste sich die Gruppe auf.

"Resignieren? Kommt für mich nicht in Frage!"

Die Filmemacher Pirmin und Maik Styrnol arbeiten seit bald zwei Jahren an einer Dokumentation über diese verschwundenen Helden ihrer Jugendtage. "Heart and Soul" wird das Herzensprojekt heißen, wenn es dann eines Jahres fertig ist.

Auch hier gilt: Bitte warten. Kontaktverbot und Ausgangssperre verzögern die Dreharbeiten. Aber: "Resignieren? Kommt für mich nicht in Frage! Niemals", sagt Endres. Deshalb schrieb er "Side by Side" um und schloss sich mit Maik Styrnol kurz, der hauptberuflich Musik produziert. Die beiden hatten einen Plan.