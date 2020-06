Nachprüfung für die Kultur im Herbst

Und es herrscht neben der derzeitigen Aufbruchsstimmung die Sorge, dass nach der sommerlichen Erholungszeit die Fragezeichen im Herbst, trotz Lockerungen und größerer Besucherzahl, nicht kleiner werden.

Im Sommer geht vieles: 1000 Veranstaltungen gibt es trotz zahlreicher Absagen in den Open-Air-Räumen Niederösterreichs; auch in Wien entsprang noch ein umfangreiches Kulturprogramm an der frischen Luft. Abseits von Salzburg basiert vieles auf kleinen Locations, lokalen Initiativen, heimischen Künstlern. Wie schwer der Neustart aber dort ist, wo es nur mit internationaler Vernetzung und Innenräumen geht, zeigen die Kinos. Die können schon seit Ende Mai offen haben. Trotzdem gibt es von dieser Front keine guten Nachrichten (außer vielleicht für die Fans des wiederauferstandenen Autokinos).