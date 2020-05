Wiederkehr der Autokinos: Im Rückwärtsgang ins Knutschkino

Viele Autokinos starten in den Bundesländern

Autokinos boomen. Das zeigte sich beispielhaft am sehr überschaubaren Salzburger Kinomarkt. Gleich zwei Anbieter rittern ab Donnerstag um Zuschauer, beide mit öffentlichem Hintergrund. Das „ Autokino Salzburg“ mit Platz für 300 Autos befindet sich am Flughafen und wird von diesem unterstützt. Veranstalterin ist Dirigentin Elisabeth Fuchs von der Philharmonie Salzburg, die in Nicht-Corona-Zeiten auch die Kinderfestspiele ausrichtet.

Das Programm der ersten Wochen besteht hauptsächlich aus Filmklassikern, aber auch Konzerte sind ab Juli geplant. „Ich möchte mit ‚Autokonzert‘ Auftrittsmöglichkeiten für Künstler schaffen. Alle Genres sind möglich: Musik, Theater, Kabarett, Literatur oder Tanz“, sagt Fuchs. Thematisch noch breiter legt es die Konkurrenz beim Messezentrum an, drei Autobahnabfahrten weiter.

„ Salzburg Openair“ (200 Autoplätze) startet am Freitag mit dem Public Viewing des Fußball-Cupfinales, am Samstag geht es mit Kino weiter, bevor am Sonntag die erste Salzburger Autodisco steigt. „Wir starteten mit dem Anspruch, die vielseitigste Autobühne Österreichs zu werden“, sagt Mitveranstalter Thomas Witzany. Ob in Salzburg Platz für so viel Autokultur ist, wird der reduzierte Kultursommer zeigen.

Die meisten anderen Landeshauptstädte geben sich mit einem Autokino zufrieden, wie etwa Linz (Start am Samstag) und Innsbruck (Start am Freitag). In Graz gibt es ebenfalls zwei Anbieter, im Citypark (seit 15. Mai) und auf dem Messegelände (ab Donnerstag).

