Nach der Urheberrechtsreform: Wo die Musi (künftig) spielt

Und was heißt das konkret für mich?

Das kann man leider noch nicht beantworten – außer mit: vorerst einmal nichts. Die Richtlinie wird hier erst gültig, wenn sie in österreichisches Recht übertragen wurde. Und in diesem Prozess, der zwei Jahre dauern kann, wird es spannend: Die Ausformung kann die Regelung ent- oder verschärfen. Eine zahnlose Regelung wird kaum Auswirkungen haben. Die Regelung kann aber auch streng gefasst werden – mit spürbaren Effekten.

Und welchen?

Es gibt mehrere Möglichkeiten. Sinn des Unterfangens wäre, dass der Benutzer nichts merkt – das steht auch in der Richtlinie: Die rechtmäßige Nutzung und die Äußerung darf nicht beeinträchtigt werden. Die Plattformen könnten aber auch damit drohen, sich aus Europa zurückzuziehen (das hat etwa Google mit seinem Nachrichtendienst in Spanien schon durchgezogen). Oder in den zwei Jahren der Umsetzung so starken Druck auf Verwerter und Verlage ausüben, dass diese Einknicken – und pauschale Gratislizenzen ausstellen.

Muss ich für Facebook oder Google zahlen?

Auch das ist eine Möglichkeit – zumindest für gewisse Inhalte. YouTube hat schon einen Premiumkanal für jene Inhalte gestartet, die die Videoplattform bereits jetzt offiziell lizenziert.