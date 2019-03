Urheberrecht: EU-Parlament stimmt für Reform - weitreichende Folgen

Die Regelung sollte die von Künstlern und Medien produzierten Inhalte besser davor schützen, auf großen US-Plattformen als Einnahmen-Beschaffer zu dienen. Künftig müssen große Plattformen wie YouTube und Facebook dafür sorgen, dass sie urheberrechtlich geschützte Werke - Musik, Film, Bilder, Nachrichten - auch Lizenzen haben, um diese Werke rechtmäßig anbieten zu können. Bisher waren sie auf Grund der sogenannten "Safe Harbour"-Klausel von dieser Frage befreit. Dass die Plattformen nun in Europa auch für die Inhalte verantwortlich sind, wird dazu führen, dass weite Teil des Internets - Social-Media-Plattformen und Foren, beispielsweise - kündtig deutlich anders funktionieren als sonst.

Es wurden im EU-Parlament keine der Abänderungsanträge zugelassen. Damit sind auch die umstrittensten Passagen beschlossen, insbesondere der als Artikel 13 bekannt gewordene (jetzt Artikel 17) Text, der für Gegner der Reform den Einsatz automatischer Filter (vulgo "Uploadfilter") mit sich bringt. Hier warnten Kritiker vor Zensur: Der Schutz vor ungerechtigten Uploads ist ihrer Meinung nach nur durch technologische Filter möglich, die die Meinungsfreiheit einschränken könnten.

Vorangegangen war eine aufgeregte, wenn auch eher schlecht besuchte Debatte im EU-Parlament in Straßburg und eine in den Tagen davor immer heftiger geführte öffentliche Diskussion.

Der Berichterstatter des Europaparlaments, Axel Voss ( CDU, sieht die Abstimmung als "Sieg für die Demokratie und das Grundrecht auf Eigentum. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, die Prinzipien des Rechtsstaats gelten auch im Netz. Eigentumsrechte, etwa von Künstlern und Kreativen, müssen gewahrt bleiben. Ob offline oder online - Künstler, Autoren, Musiker und Journalisten haben ein Anrecht auf eine faire Vergütung ihrer Werke."

Kritiker warnen auch vor Nachteilen für europäische Digitalkonzerne.

Was jetzt im und mit dem Internet passiert

Nach der Zustimmung beginnt ein langer Prozess – mit völlig offenem Ausgang.

Die Befürworter der Reform dürfen sich freuen: Ihnen würde mit der Regelung, die EU-weit in nationales Recht gegossen werden muss, ein Instrument in die Hand gegeben werden, große Plattformen an die Kandare zu nehmen. Und Medien könnten Lizenzen für ihre Inhalte ausverhandeln – und ihren Anteil an den Werbeeinnahmen einfordern.

YouTube, Facebook und Co sind nun aufgefordert, mit Künstler- und Medienvertretungen Lizenzvereinbarungen zu treffen und diese so an ihren Einnahmen teilhaben zu lassen. Weiters müssten sie verhindern, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte wiederholt hochgeladen werden.

Genau hier knüpfen die Gegner ihre größte Kritik an: Dies soll, so heißt es, nur über technologische Maßnahmen, sprich: Filter, möglich sein. Diese würden gleich beim Hochladen überprüfen, ob jemand Rechtsanspruch auf diesen Inhalt erhebt – und in diesem Fall ein Hochladen verhindern. Die Gegner fürchten hier Zensur.