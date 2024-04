Wer die Leitung des mumok in Wien von Karola Kraus übernehmen soll

Laut KURIER-Informationen dürfte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer eine Frau bestellen - und zwar die derzeitige Chefin der Innsbrucker Galerie im Taxispalais, Nina Tabassomi. Die gebürtige Berlinerin (Jahrgang 1977) hat dort 2017 die Leitung übernommen. Zuvor war sie in New York als Kuratorin am Gegenwartskunst-Raum „Ludlow 38“ tätig. Sie hatte in Berlin, Paris und Potsdam studiert und im „KW Institute for Contemporary Art“ in Berlin und am Fridericianum in Kassel gearbeitet.

Die Leitung des mumok wird ab 1. Oktober 2025 neu vergeben.