Modern ohne Ende: Das mumok zeigt alte und neue Schätze

Es ist ein enorm dichter, anspruchsvoller Parcours, der voller Querbezüge zwischen Historie und Gegenwart steckt und „Moderne Kunst“ als fortlaufenden Prozess innovativ vor Augen führt.

Die Schau ist keine Konsequenz der durch coronabedingte Sparkurse in Museen oft eingeforderten „Arbeit mit den eigenen Sammlungen“. Vielmehr gilt es Jubiläen zu begehen: Neben 20 Jahren mumok am Standort MuseumsQuartier und 40 Jahren österreichischer Ludwig-Stiftung ist es auch 10 Jahre her, seit Direktorin Karola Kraus mit ihrer ersten Ausstellung „Museum der Wünsche“ ihre Ideen zum Ausbau der Sammlung präsentierte.