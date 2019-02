Bunt, aber weiß: „Pattern and Decoration“ im mumok

Dass die Anthropologin Zora Neale Hurston in einem einflussreichen Aufsatz bereits 1934 den „Willen zur Verzierung“ („the will to adorn“) als Charakteristikum afroamerikanischen Ausdrucks definiert hatte, war wohl untergegangen: Man suchte lieber in der Ferne als vor der Haustüre nach Inspiration.

Das mumok hat mit „ Pattern and Decoration“ also keineswegs die Lieblichkeit und den Multikulturalismus neu entdeckt, sondern eine im Kern recht akademische Bewegung mit einigen blinden Flecken. Als Hintergrund für heutige Debatten ist sie nichtsdestotrotz interessant. Einem in der modernistischen Wolle gewaschenen Betrachter fällt es dennoch schwer, die im Museum versammelten Blümchenmuster und Stoffmalereien rückhaltlos zu bewundern.