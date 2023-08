Mobbing und Belästigung: Ex-Tänzerinnen reichen Klage gegen Lizzo ein

Vorfall in Stripclub

Vorwürfe gegen Lizzo gibt es zudem im Zusammenhang mit einem Besuch in einem Stripclub in Amsterdam, bei dem Tänzerinnen angeblich unter Druck gesetzt wurden, während einer Show nackte Performer - unter anderen an den Brüsten - anzufassen und Bananen aus deren Intimbereich zu essen. Ein anderes Mal seien die Frauen in einen Club eingeladen worden, ohne zu wissen, dass dort ein Auftritt mit nackten Performern stattfinden würde.

➤ Mehr lesen: "Hoch auf die Schönheit": Lizzo liebt sich, wie sie ist

Nach einem Auftritt soll die Sängerin zudem auf eine Gewichtszunahme einer der Tänzerinnen aufmerksam gemacht haben. Auch wenn es nie explizit gesagt wurde, sei der Eindruck entstanden, dass eine der Klägerinnen diese "Gewichtszunahme erklären und vertrauliche, persönliche Details über ihr Leben preisgeben musste, um ihren Job zu behalten".