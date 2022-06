Lizzo ändert Songzeile nach Kritik von Menschen mit Behinderung

Popsängerin Lizzo hat den Text ihres neuen Songs "Grrrls" geändert, nachdem dieser als beleidigend gegenüber Menschen mit Behinderung kritisiert wurde. An einer Stelle des Songs, der am Freitag erschienen ist, hieß es: "“Hold my bag, bitch, hold my bag / Do you see this shitt? I'm a sp*z."

Letzterer Begriff sei verletzend für Menschen mit Behinderung, wie zahlreiche Nutzer am Wochenende in sozialen Medien posteten. Es handle sich um eine abwertende Bezeichnung für Menschen, die von Spastiken betroffen sind.