Selbstliebe-Botschaft: Lizzo zeigt sich nackt und spaltet damit das Netz

Zu seinem Video schrieb der "Truth Hurts"-Star: "Wenn du mich liebst … liebst du alles an mir. Du kannst nicht auswählen und es dir aussuchen. Wir sollten einander bedingungslos lieben, beginnend damit, uns selbst bedingungslos zu lieben. Nehmt euch heute einen Moment Zeit und denkt über die Bedingungen nach, an denen wir so festhalten, die uns von der Freiheit der wahren Liebe abhalten. Willst du wirklich so eng gewickelt sein? Befreie dich in Liebe. Du verdienst es."

Kurze Zeit später veröffentlichte die Musikerin zusätzlich ein Foto von sich, auf dem sie ebenfalls nichts anhatte und nannte es in der Bild-Beschreibung: "Kunst." Viele ihrer über 11,9 Millionen Follower kommentierten mit positiven Nachrichten unter ihrem Beitrag. Ein Fan ließ sein Idol beispielsweise wissen: "Du siehst wunderschön aus und ich liebe deine Selbstsicherheit." Doch nicht alle zeigten sich begeistert.

"Ungesund": Fans kritisieren Lizzo für Nackt-Fotos

Lizzo musste sich auch einigen negativen Meinungen zu ihren Beiträgen stellen. Darunter warfen der Sängerin viele User vor, sie würde einen ungesunden Lebensstil verherrlichen und damit ein schlechtes Vorbild für andere sein. "Sie ist ungesund, egal, ob ihr denkt, dass sie gut aussieht", schrieb etwa eine Person. Ein weiterer User zeigte sich ebenfalls kritisch: "Krankhafte Fettleibigkeit hat nichts mit Body Positivity zu tun. Es ist nichts falsch daran, sich in seiner Haut wohlzufühlen, aber du kannst nicht über Body Positivity predigen, wenn deine eigene Gesundheit bedenklich ist."

Ein weiterer Follower hatte wiederum etwas anderes an ihren Postings zu bemäkeln: "Meiner Meinung nach, egal ob groß oder klein, dünn oder dick - unsere Frauen haben absolut keine Moral mehr. Was ist mit etwas Würde passiert? Was ist damit passiert, etwas der Fantasie zu überlassen? Nicht alles sollte für jeden sein. Unser Körper ist unser Tempel. Wenn wir ihn nicht respektieren, wie können wir das dann von jemand anderem erwarten?"