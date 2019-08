"Hoch auf die Schönheit": Lizzo liebt sich, wie sie ist

"Mirror, mirror on the wall / Don't say it, 'cause I know I'm cute", hört man Lizzo singen, sobald man ihren Song "Juice" andreht. Es ist ganz egal, was das berühmte Spieglein an der Wand sagt, die 31-jährige US-Sängerin kann so schnell nichts beeindrucken.

Sie steht für Selbstliebe und positives Körperbild und geht ganz offen mit ihren früheren Unsicherheiten um. Kritiker könnte überraschen, dass ihr Gewicht bei den vergangenen Komplexen nicht die geringste Rolle spielt. Im Gegenteil ist Lizzo berühmt für ihre selbstbewussten Power-Kurven. "Sogar in den Dingen, von denen die Leute denken, dass ich unsicher wäre, finde ich Schönheit, Stärke und Mut", verriet sie über sich.