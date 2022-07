Lizzos neues Album "Special" groovt gewaltig

Seit der Veröffentlichung von „Truth Hurts“ (2017) zĂ€hlt die aus Detroit stammende SĂ€ngerin Melissa Viviane Jefferson aka Lizzo zur großen Pop-Aufsteigerin. Mit „Special“ legt die 34-JĂ€hrige nun ihr zweites Album vor. In den darauf zu findenden StĂŒcken zitiert sie sich wieder durch die Popgeschichte, pendelt leichtfĂŒĂŸig und funky zwischen R&B, Disco und Hip-Hop. Sie fragt sich in „Grrrls“ wo denn ihre Ladies seien, lĂ€dt in „The Sign“ zum Arschwackeln, also Twerken ein. Das hat Wucht, groovt gewaltig und macht von Anfang bis zum Ende Spaß.