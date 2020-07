Mit Abstand und Logen: Sommerkinos wichtig wie nie

Die heimische Kinolandschaft wurde von der Corona-Krise stark getroffen. Noch immer sind die großen Multiplex-Kinos nicht geöffnet. Leichter haben es die Freiluftkinos, weil das Ansteckungsrisiko im Freien als wesentlich geringer eingestuft wird und bei Open-Air-Events auch mehr Personen zugelassen sind - unter Einhaltung der allgemeinen Abstandsregeln.

Der Klassiker

Und so kann auch der Genre-Klassiker dieses Jahr über die Bühne gehen. Das Wiener Filmfestival am Rathausplatz startet am Samstag, 4. Juli, samt dem Gastronomie-Angebot.

Heuer gibt es Coronavirus-bedingt aber ein neues Konzept. Statt Sitzreihen vor der Großbildleinwand wird es Logen für zwei oder vier Personen geben, die per Gratis-Reservierung vergeben werden. Wer etwas essen will, sollte ebenfalls einen Tisch reservieren.

Der Bogen des Filmrepertoires spannt sich von Oper über Zeitgenössisches bis hin zu Pop und DJ-Musik. Eröffnet wird das Festival am Samstag mit einer aktuellen Opernproduktion: Zu sehen gibt es Beethovens "Fidelio" aus dem Theater an der Wien. Die Inszenierung von Oscar-Preisträger Christoph Waltz war als einer der Höhepunkte des Beethoven-Jahres 2020 geplant gewesen, musste aber aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus abgesagt werden. Nun gibt es die TV-Aufzeichnung der Probenarbeiten, die auch im ORF und Arte gezeigt wurde, am Rathausplatz zu sehen, ein zweites Mal übrigens am 30. August. Das Filmfestival läuft bis 6. September.

Wien-Filme aus dem Archiv

Unter dem Motto #soWIENie läuft das Festival am Rathausplatz dieses Jahr. Leichte Verwechslungsgefahr gibt es daher mit dem Wien wie noch nie-Festival im Augarten. So heißt heuer das unter "Kino wie noch nie“ bekannte Festival des Filmarchiv Austria. Man setzt auf rein analoge Kopien aus dem eigenen Archiv, im Programm stehen Streifen mit Bezug zur Bundeshauptstadt aus 100 Jahren. Etwa Ulrich Seidls „Hundstage“, das in Wien spielende Bond-Abenteuer „The Living Daylights“, Richard Linklaters „Before Sunrise“ oder der Filmklassiker „Der dritte Mann“.

Laut Auskunft der Veranstalter kann man aufgrund der Bestimmungen nur 99 statt der üblichen 400 Plätze anbieten, wobei neben Sesseln auch "Picknickplätze" geplant sind, wo Gruppen in erlaubter Größe auf Decken gemeinsam Filmschauen können. Liegestühle will man ebenfalls auf der Grünfläche platzieren. Geboten wird zudem ein „Kinoheuriger mit Gustostückerln gastronomischer Nahversorgung“. Start ist am 9. Juli, gespielt wird bis zum 16. August. Die Filme laufen jeweils einen Tag später auch indoor im Metro Kinokulturhaus.

Eine Abendkassa gibt es, dennoch raten die Veranstalter zu Reservierungen, da man derzeit ein großes Interesse an Kino im Freien registriere.

