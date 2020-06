Nach Lockdown: Kinos wollen öffnen, aber Filme fehlen

Einzig Disney hält bisher am Starttermin seiner Live-Action-Verfilmung „Mulan“ am 23. Juli fest. „Wonder Woman 1984“ wurde auf Oktober verschoben, Marvels „Black Widow“ ist erst für den 6. November geplant und James Bonds „No Time to Die“ startet nicht vor 11. November: „Diese Verschiebungen sind für die Kinos eine weitere Erschwerung der Situation. Ein Film machte es noch nicht aus: Man braucht eine gewisse Dichte an Programm“, bekräftigt auch Christian Dörfler, Betreiber des Haydn Kinos und Präsident des österreichischen Kinoverbandes: „Die ganze Branche lebt davon, dass zehn bis 15 Filme in der Woche starten, aber seit März ist keiner herausgekommen. Das Kino ist ein Zweikomponenten-Produkt: Das eine ist das Kino selbst, das andere die Filme. Wenn eine Komponente fehlt, funktioniert es nicht.“