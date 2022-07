MeToo im Film: Beratungsstelle VERA startet im September

In der Kulturszene wird das Thema sexuellen Machtmissbrauchs wieder vehement debattiert, nachdem Regisseurin Katharina M├╝ckstein mit einer Sammlung von Betroffenenberichten den Stein ins Rollen gebracht hatte. Das Kulturministerium hat am Freitag bekanntgegeben, wann die bereits in Aussicht gestellte neue Vertrauensstelle gegen Bel├Ąstigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport starten wird: Unter dem Eigennamen VERA steht man ab 5. September Betroffenen zur Seite.