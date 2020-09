Zwei TV-Premieren für Verena Altenberger: Stress mit der Liebe und der Mafia

Auch in Sachen Dreharbeiten ist Altenberger aktuell doppelt im Einsatz: Zurzeit steht sie in den Tiroler Bergen für „Märzengrund“ vor der Kamera – ein Film, der auf einem Theaterstück von Felix Mitterers basiert und das zweite Kinoprojekt von Regisseur Adrian Goiginger ist. „Seit ,Die beste aller Welten‘ war es mein größter Wunsch, wieder mit Adrian Goiginger einen Film zu drehen“, berichtet Altenberger. „Die Vorbereitungen waren gewohnt intensiv, der Dreh fordernd, wunderschön und zu 100 Prozent auf Augenhöhe. Es ist die größte Wohltat in einem Umfeld zu arbeiten, in dem ich vollstens vertrauen kann. So kann ich wirklich loslassen, ganz in die Rolle eintauchen und sehr tiefe Emotionen entdecken.“

Parallel zu „Märzengrund“ dreht Altenberger in den Südtiroler Dolomiten die Streaming-Serie „Wild Republic“ für MagentaTV – was durchaus herausfordernd ist: „Teilweise werde ich nachts noch vom einen Berg runtertransportiert und auf den nächsten hinauf, um ans jeweils nächste Set zu wechseln. Die Drehorte sind meistens nur zu Fuß erreichbar. Das ist für das ganze Team, vor allem auch die Technik, sehr herausfordernd“, erzählt Altenberger. „Wir werden aber mit malerischer Landschaft und fantastischen Lichtstimmungen belohnt.“

Nach den Drehs in den Bergen geht es für Altenberger übrigens wieder in die Stadt – Ende des Jahres entsteht eine neue Folge des "Polizeirufs" in München.