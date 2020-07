"Ziemlich bester Urlaub" mit Niedetzky, Klebow & Co: Herumliegen gibt’s nicht

Für Sportskanone Niedetzky kommt „Herumliegen“ nicht in Frage und so plante sie für Klebow einen viertägigen Aktivurlaub im Salzkammergut. Die zweifache Mutter hat im Alltag genug Trubel und will im Urlaub eigentlich lieber entspannen. Aber danach klingt das Programm ganz und gar nicht.

„Wir waren im Attersee tauchen, in der Traun Flussschnorcheln, Bogenschießen – und auch Paragleiten“, erzählt Niedetzky. Von Letzterem war Klebow nicht sonderlich begeistert: „Mir reicht ja mittlerweile ein Praterkarussell, dass mir schlecht wird.“ Ob sie sich getraut hat, sei an dieser Stelle nicht verraten.