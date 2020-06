Wie das Fernsehen in Pandemie-Zeiten die Heimat für sich entdeckt

Verreisen sieht heuer ein bisschen anders aus als sonst – auch für Simon Schwarz und Sebastian Bezzel. Die zwei Schauspieler, seit den Eberhofer-Krimi-Verfilmungen („Lebekäsjunkie“ & Co) gut befreundet, sind in diesem Jahr erneut für die Sendung „Die Grenzgänger“ auf Erkundungstour durch Bayern aufgebrochen. Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand – die beiden sind sogar in separaten Wohnmobilen von Ort zu Ort gereist.

So haben sie interessante Personen wie die Astrophysikerin Suzanna Randall, die vielleicht die erste deutsche Frau auf der Raumstation ISS wird, in der Nähe von München besucht, aber auch Aktivitäten wie Wildnis-Workshops, Fliegenfischen und Yoga getestet – inklusive Kopfstand. Zu sehen ist die vierteilige Reihe ab morgen (Montag) um 20.15 Uhr im BR sowie bereits jetzt in der BR-Mediathek.

„Die Grenzgänger“ sind keine Erfindung der Pandemie – Schwarz und Bezzel sind bereits in zweiter Staffel unterwegs. Aber so ein regionaler TV-Roadtrip ist natürlich passend in einer Zeit, in der viele seit Langem wieder ihren Sommerurlaub zu Hause verbringen und sich nun mit der Frage beschäftigen, was sich eigentlich in der näheren Umgebung so abspielt. Und „Die Grenzgänger“ sind aktuell auch nicht die einzige Fernseh-Sendung, in der es darum geht, kleine Abenteuer ums Eck zu entdecken (siehe Infobox unten).