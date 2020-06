Der TV-Sommer im Überblick: Träume, Therapeuten und ein Besuch beim Ötzi

Auch in den kommenden Wochen hat das Fernsehen filmtechnisch für alle Geschmäcker etwas zu bieten: Am 6. Juli läuft in ORF1 die Romantikkomödie „Book Club – Das Beste kommt noch“ (20.15), in der Jane Fonda, Diane Keaton & Co beschließen, dass ein Liebesabenteuer auch im besten Alter nicht schaden kann.

Ähnlichen Tatendrang verspürt auch „Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand“ (21.50), der am 11. Juli auf ServusTV wieder auf Reisen geht. In der Filmfortsetzung machen sich Ex-Doppelagent Allan und seine Freunde auf die Suche nach einem Rezept für eine Limonade, die all ihre Geldsorgen beseitigen soll.

Politisch wird es am 20. Juli in ORF1: Meryl Streep verkörpert „Die Verlegerin“ (20.15) der traditionsreichen Washington Post. Sie steht vor einer schwierigen Entscheidung, als der ehrgeizige Chefredakteur (Tom Hanks) über einen Vertuschungsskandal berichten will. Eine Woche später, am 27. Juli, zeigt der Einser-Kanal das Drama „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (20.15), für das Hauptdarstellerin Frances McDormand einen Oscar erhalten hat.