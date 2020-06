Youtuber Rezo nimmt nach der CDU die Presse in die Kritik

Ist das Journalismus?

Die neue " Zerstörung" ist nicht nur Plädoyer für die Wichtigkeit der Presse, sondern auch Nachhilfe in Medienkompetenz. Rezo erklärt, was Belege und Verweise sind – und gibt auch selbst seine Quellen an, wie schon bei „Die Zerstörung der CDU“.

Als er für ebendieses Video den Nannen-Preis bekam, gab es übrigens zahlreiche Diskussionen darüber, ob das überhaupt Journalismus sei, was Rezo da mache – schließlich mache er hauptsächlich Spaßvideos. Rezo entgegnete daraufhin in seiner Kolumne in der Zeit, ob die formalen Journalismus-Regeln „wirklich noch alle zeitgemäß sind, und ob sich der Journalismus mit ihnen nicht viele Chancen nimmt, möglichst viele Leute für seine wichtigen Inhalte zu interessieren“.