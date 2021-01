"Your Honor": Bryan Cranston als Richter auf Abwegen

Die Handlung beruht auf der israelischen Serie „Kvodo“, die auch als Vorlage für die derzeit entstehende deutsch-österreichische Adaption „Euer Ehren“ mit Sebastian Koch, Tobias Moretti und Ursula Strauss diente. Anstelle der Bandenkriminalität in New Orleans soll es dort übrigens um das organisierte Verbrechen am Brenner gehen.

Cranston passt jedenfalls wunderbar in die Rolle des Michael, schließlich hat er durch fünf Staffeln „Breaking Bad“ reichlich Erfahrung mit rechtschaffenen Charakteren, die sich für ihre Familie in die Kriminalität begeben. Entsprechend überzeugend mimt er auch den Richter, der seinen Mitmenschen nun mit einer Leichtigkeit Lügen auftischt, um seinen Sohn zu retten. Beinahe glaubt man selbst, was er dem Tankstellenbesitzer über eine angebliche Affäre vorheult, um an die belastenden Aufnahmen der Überwachungskamera zu gelangen.