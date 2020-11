Bryan Cranston über "die beste Zeit meines Lebens“

Er spielte den überforderten Vater in der Sitcom „Malcom mittendrin“ und er war Walter White in der Thriller-Serie „Breaking Bad“: Bryan Cranston (64), der eine der interessantesten Karrieren Hollywoods hat, gehört zu den seltenen Darstellern, die sowohl als Charakterdarsteller als auch als Stars gelten.

Man nimmt ihm den Drogendealer genauso ab wie den konservativen Familienvater, den Bösewicht genauso wie den Politiker. „Der einzig wahre Ivan“ (verfügbar bei Disney+) ist die wahre Geschichte eines Silberrücken-Gorillas, der in einem Einkaufscenter lebte. Basierend auf dem gleichnamigen Roman spielt Cranston den Besitzer des wunderbaren Tieres, der dieses wie einen Sohn behandelt. Als der KURIER mit Cranston sprach, steckte dieser in den Nachwehen einer Covid-Infektion: „Meine Frau und ich sind okay, aber nicht 100 Prozent gesund.“

KURIER: Wie ist es Ihnen mit der Erkrankung gegangen?