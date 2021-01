"Wir sind Kaiser*in" in ORF1: Seine Majestät bekommt Konter

Seine Majestät ist zurück im Fernsehen, wenn auch in etwas weniger imperialer Umgebung, als man das bisher gewohnt war: Das Haus der Industrie wurde gegen ein TV-Studio in Wien-St. Marx getauscht, anstelle der offiziellen Audienzen gibt es nun einen Einblick in den harten Arbeitsalltag von Kaiser Robert Heinrich I. (Robert Palfrader). Wie immer an seiner Seite: Seyffenstein (Rudi Roubinek). Die größte Veränderung für Seine Majestät ist in „Wir sind Kaiser*in“ (ab heute, Mittwoch, 22 Uhr, ORF1) jedoch ein Neuzugang: Denn unverhofft ist des Kaisers Tochter, Kronprinzessin Leopoldine, aufgetaucht (gespielt von Lilian Jane Gartner, „Wischen ist Macht“). Sie stellt das Leben des Kaisers gehörig auf den Kopf. „Jemanden, der uns Konter gibt, haben wir am österreichischen Hof so bislang noch nicht erlebt“, meint Palfrader im KURIER-Gespräch.