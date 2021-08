"What If ...?": Wenn Captain America eine Frau wäre

Im Superhelden-Universum von Marvel immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist für jene, die keine eingefleischten Fans sind, manchmal nicht so leicht. Aber was, wenn ohnehin alles anders wäre?

Dieser Frage geht die neue Animationsserie „What If ...?“ nach, die seit dieser Woche bei Disney+ abrufbar ist und wöchentlich ein neues Marvel-Abenteuer auf den Kopf stellt. In der ersten Episode wird die Geschichte von „Captain America“ neu erzählt: Was wäre, wenn nicht Steve Rogers das Superkräfte verleihende Serum bekommen hätte, sondern an seiner Stelle Peggy Carter? Wenn Captain America also eine Frau gewesen wäre?

Sie hätte sich jedenfalls einen Haufen blöder Sprüche darüber anhören müssen, warum Frauen angeblich nicht an der Front eingesetzt werden können: „Ihnen bricht noch ein Nagel ab“, wird ihr etwa mitgeteilt.