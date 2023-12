Kogler und Wolf ziemlich uneins, welche Fragen interessant sind

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends*

Es geht los mit den politischen Jahresbilanz-Interviews in der „ZiB 2“. Zum Auftakt war am Mittwoch Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler eingeladen und der konfliktträchtigen Themen gab es genug.

Zu den regierungsinternen Unstimmigkeiten in puncto EU-Energie- und Klimaplan fragt Moderator Armin Wolf gleich einmal, wer nun das „schwere Foul“ begangen hat. Leonore Gewessler mit einem nicht akkordierten Entwurf? Oder Karoline Edtstadler mit dem unsanften Zurückziehen des Entwurfs.

Das Bild des Fouls veranlasst Kogler dazu, auf den Videoassistenten zu verweisen. Dieser sorgt aber bereits im Fußball nicht immer für allgemeine Zufriedenheit. Kogler vergräbt sich hier in eine seiner berühmten Alternativformulierungen: "Es ist ganz einfach, es gibt Unterschiede in der prozeduralen Einschätzung. Das ist zutreffend.“ Man habe sich in der Regierung darauf verständigt, dass die Gespräche in den nächsten Wochen aufgenommen werden sollen. Bis zum Sommer soll ein "finaler Entwurf" vorgelegt werden.

Das klingt ein bisschen nach: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.

Dass Brüssel nun sehr wohl einen Entwurf einfordert und sogar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich startet, ficht Kogler nicht an. „Es liegt ein Entwurf dort“, wiederholt er.

Wolf erklärt, warum das nicht so ist und fragt noch einmal, wann ein neuer Entwurf vorgelegt werde.

Kogler. „Dafür gibt’s jetzt die Gespräche.“

