Edtstadler gegen Gewessler – das ist Brutalität

Tatsächlich ist der Klimaplan jedoch noch nicht einmal auf der Ebene der EU-Koordinierung angelangt. Da wurde auf Arbeitsebene mit der EU-Kommission kommuniziert und der pathetische Hinweis von Edtstadler, sie habe „als Hüterin des europapolitischen Prozesses“ gar nicht anders können, als einzuschreiten, ist mehr als übertrieben. In Wahrheit geht es nämlich gar nicht um NEKP, sondern ganz einfach darum, wer nächster österreichischer EU-Kommissar wird.

Diese Entscheidung ist nämlich über den kommenden Sommer zu treffen und im September – nach Zustimmung durch den Hauptausschuss des Nationalrats – von der Bundesregierung in Brüssel bekannt zu geben. Gemäß dem noch immer gültigen Sideletter zum Koalitionspakt steht das Nominierungsrecht zwar der ÖVP zu, da aber spätestens am 29. September die nächsten Nationalratswahlen stattfinden, ist es nicht mehr so sicher, ob dieser ÖVP-Kandidat die nötige Mehrheit im Hauptausschuss erhalten wird. Warum sollte man auch, wenige Tage vor der Wahl, der ÖVP den prestigeträchtigen Posten einfach so überlassen?

Nun ist Edtstadler schon einmal vor fünf Jahren – quasi auf den letzten Metern vor dem sicher geglaubten EU-Posten – gescheitert. Das erklärt ihre Nervosität und zunehmende EU-Hyperaktivität. Gleichzeitig rechnet sich Gewessler wachsende Chancen aus. Der Kampf um Brüssel zwischen den beiden hat erst begonnen. Der Streit um den Klimaplan war nur ein Vorgeschmack darauf, was da noch alles kommt.

Stefan Brocza ist Experte für Europarecht und internationale Beziehungen.