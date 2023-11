Staat hat es leichter: Beamte bekommen 9,15 Prozent drauf

Schwieriger Vergleich

Auch in anderen Branchen

– Papier, Fleisch, Bäcker – gelang im Frühjahr ein Abschluss in der Größenordnung von zehn Prozent. Die Metallindustrie will freilich nicht mit anderen Branchen verglichen werden. Man stünde mit 80 Prozent Exportquote voll im internationalen Wettbewerb und könne daher eine so große Lohnerhöhung nicht ohne entsprechenden Wettbewerbsnachteil im Vergleich zur Konkurrenz stemmen.

Der Staat hat es ja, könnte man sich also denken, auch wenn er ebenso im internationalen (Standort-)Wettbewerb steht. Und tatsächlich: Die Beamten-Erhöhung war mit 9,1 Prozent im Wesentlichen längst budgetiert, bevor noch der Abschluss in trockenen Tüchern war. Um sich die Größenordnung zu vergegenwärtigen: Allein der Beamten-Abschluss kostet inklusive der Landeslehrer, die auch der Bund bezahlt, rund 1,45 Milliarden Euro. Übernehmen Länder und Gemeinden den Bundesabschluss, reden wir laut Wifo-Experten Hans Pitlik von rund 2,6 Milliarden Euro für alle drei Gebietskörperschaften.