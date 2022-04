Weißmann sieht ORF als Werbemotor und heftigem Kostendruck ausgesetzt

Mehr als 100 Tage lang ist Roland Weißmann mittlerweile als ORF-Generaldirektor tätig. An die Spitze des größten Medienunternehmens des Landes gelangte er in interessanten Zeiten, wird doch derzeit eine ORF-Digitalnovelle verhandelt oder steht die Übersiedlung in den neuen multimedialen Newsroom am Küniglberg bevor. In einem Hintergrundgespräch gab Weißmann Einblick dazu, sprach aber auch über die Auswirkungen der gegenwärtigen Teuerung und die Performance von "Starmania".

Rund zwei Monate ist es her, dass Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) Konferenzen zu medienpolitischen Herausforderungen gestartet hat. Dabei ist auch die ORF-Digitalnovelle großes Thema. Der ORF, der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) tauschen sich dazu derzeit in drei Unterarbeitsgruppen aus, wobei die "blaue Seite" orf.at, das Teilen von Inhalten und nicht zuletzt Werbung Thema sind.