Christian Kolonovits wird ORF-Stiftungsrat: "Kulturauftrag stärken"

Der österreichischer Komponist, Dirigent und Musikproduzent Christian Kolonovits wechselt vom Pult in den Sitzungssaal. Der 70-Jährige wird künftig als ORF-Stiftungsrat für das Burgenland ehrenamtlich tätig sein. Das bestätigte der gebürtige Rechnitzer gegenüber dem KURIER: "Es ist an der Zeit, dass auch einmal ein Kunst- und Kulturschaffender in diese illustre Runde eintritt, um genau das zu stärken, worum es im ORF eigentlich gehen sollte - den öffentlich-rechtlichen Auftrag, den Kulturauftrag."

Er wisse, dass im Stiftungsrat viel politisiert werde, so der ROMY-Platin-Preisträger. "Mir ist das völlig egal, was Parteien von sich geben und welche Intentionen sie haben. Ich empfinde mich als Vertreter des Burgenlandes und der vielfältigen Kultur des Burgenlandes, die ich so sehr schätze und liebe. Deshalb hat mich wohl auch Landeshauptmann Peter Doskozil gebeten, diese Funktion zu übernehmen. Diese Kultur zu fördern und sie den Österreicherinnen und Österreichern über den ORF nahezubringen, das ist mein großes Anliegen", so die Musik-Legende, Sohn eines kroatischen Vaters und einer ungarischen Mutter.

"Soweit ich weiß, ist diese Funktion ehrenamtlich. Es gibt also keine Gage. Da ich im ORF keinen Job suche, bin ich also relativ unbestechlich", sagt Kolonovits mit leiser Ironie, um dann zu betonen: "Es geht mir nur um kulturele Belange."

Der 35-köpfige ORF-Stiftungsrat - das oberste Aufsichtsgremium des Öffentlich-Rechtlichen - konstituiert sich nach Ablauf einer vierjährigen Amtszeit am 19. Mai neu.