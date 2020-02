"Weil’s geil ausschaut": Neue ORF-Reihe startet mit Wrestling

"Das Leben ist schön" läuft immer dienstags um 21.05 Uhr in ORF1.

Eisglatt (11. 2.)

In der zweiten Folge geht’s auf den größten Eislaufplatz Österreichs, zum Wiener Eislaufverein.



In der City (18. 2.)

Die Lugner City in Wien ist Einkaufszentrum und Schmelztiegel der Kulturen. Ein Blick in den Mikrokosmos der „City“.

Die Besenreiterinnen (25. 2.)

Man kennt die Sportart aus den Harry-Potter-Romanen, doch mittlerweile gibt es auch in Österreich Vereine, in denen Quidditch gespielt wird.

Im Alpendorf (3. 3.)

Ein Ausflug nach St. Johann im Pongau (Salzburg), der Hotspot des Skitourismus.

Die Stimmungsmacher (10. 3.)

Wie mit Austropop, Rock oder Schlager bei Zeltfesten, Partys und Feiern unterhalten wird.