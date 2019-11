Wrestling in Wien: Ein Publikumsliebling namens Walter

Stars in der Stadthalle

Bei dem Wrestling Event in der Wiener Stadthalle am Montagabend waren einige der größten WWE-Stars dabei. Unter anderem sahen die Zuschauer Kofi Kingston, Shinsuke Nakamura, Roman Reigns und Bayley wie sie ihre Titel als Champions verteidigten. Einen äußerst unterhaltsamen Kampf lieferten sich "The New Day", die sich gegen "The Revival" durchsetzen konnten. Im Kampf der Vier haben sich die Teammitglieder Scott Dawson und Dash Wilder auch unabsichtlich gegenseitig verprügelt.