„Der Countdown für ORF1 läuft“

Welche Erwartungen haben Sie in dieser Situation an ORF1?

Ich werde mich als Aufsichtsrat hüten, ins operative Geschäft einzugreifen. Das mach ich nicht. Aber man kann auch nicht einfach wegschauen. Was mir hier fehlt, ist Tempo, Mut und Flexibilität bei den Verantwortlichen. Es gehören Reformen rasch umgesetzt und wenn man erkennt, dass man falsche Wege beschritten hat, was in diesem Geschäft ja vorkommen kann, gehören rasch notwendige Änderungen durchgeführt. Und nicht zuletzt muss man die Highlights, die man hat, entsprechend nutzen.

Was meinen Sie damit?

Dass man sich ewig lang ziert, Sport-Events, die von breitem Interesse sind, ins ORF1-Programm zu hieven, ist unverständlich. Das sind Chancen beim Publikum, die vergeben werden. Der Sport ist ein Quotenbringer und ebenso ein öffentlich-rechtliches Asset. Dass man weiters monatelang ein Vorabend-Quiz entwickelt, während das von ORFIII bis ServusTV wesentlich schneller umgesetzt wird und auch noch funktioniert, macht nachdenklich. Natürlich braucht es Sorgfalt und kann ein ORF nicht nach dem Prinzip "quick and dirty" agieren. Aber entweder man glaubt an die Grundidee oder nicht. An fehlendem Geld liegt es nicht, wobei schon gesagt sei, dass Effizienz auch bei öffentlich-rechtlichen Inhalten wie etwa Reportagen gefordert ist.