Schwacher ORF1-Vorabend sorgt für erhöhten Reformdruck

Ein Blick auf die Donnerstag-Quoten zeigt erneut den dramatischen Handlungsbedarf bei den ORF1-Machern, allen voran Channel-Managerin Lisa Totzauer – und dem Generaldirektor, Alexander Wrabetz: „Magazin 1“, als Säule der öffentlich-rechtlichen ORF1-Vorabend-Reform gedacht, brach mit rekordverdächtig schwacher Reichweite von nur noch 28.000 Zuseher völlig ein. Der Marktanteil lag bei lediglich vier Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen (12 Jahre und älter: zwei Prozent). Auch die „ZiB 18“ war nicht besser.

Das bedeutete auch: Teure Eigenproduktion kam in der Zielgruppe auf massive schlechtere Marktanteile als kostengünstige US-Serien zuvor auf diesem Sende-Platz – mit grimmigen Auswirkungen auch auf die ORF-Werbeeinnahmen. Wobei die viel gescholtenen US-Serien im Vorabend zwar nicht mehr top sind, aber immer noch besser funktionieren als das, was die ORF1-Reform gebracht hat: " The Big Bang Theory" erzielt beispielsweise am Donnerstag acht bzw. neun Prozent Marktanteil.