Wahrheit unter Druck: Die "Fake News"-Diskussion wird noch extremer

Die Sicht darauf, wie die Welt ist und was in ihr geschieht, wurde zuletzt ordentlich verstellt. Mit dem breit eingesetzten „Fake News“-Vorwurf entwürdigen Politiker und Meinungsextremisten jene Berichterstattung, die ihnen nicht passt. Trumps Team ging noch weiter – und sprach gar von „alternativen Fakten“, also einer Welt, die nicht anders interpretiert wird, sondern schlicht anders ist als medial dargestellt. Die Beziehung zwischen Konsumenten und Medien wurde komplizierter.

Das wird nun noch ärger: Dank künstlicher Intelligenz, dem Übermaß an Online-Bildmaterial und schnellen Rechnern beginnt es möglich zu werden, Videos zu fälschen, und den Ton gleich noch dazu. Damit kann man bald Politiker Sachen sagen lassen, die sie nie gesagt haben. Damit kann man Ereignisse darstellen, die nie stattgefunden haben. Teststrecke ist, wie bei vielem, die Pornografie. In lebensecht gefälschten Videos werden berühmte Schauspielerinnen beim gefakten Sex gezeigt. Wehren können sie sich nicht.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Technologie auch für die Politik verwendet werden wird. Dort werden schon jetzt Bilder verfälscht, oder schlicht Bildinhalte geleugnet, wie beim Streit um die Besucherzahlen der Inauguration von Donald Trump (siehe Foto). Man stelle sich vor, welcher Schindluder mit gefälschten Videos betrieben werden könnte.