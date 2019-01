Joachim Bauer: Journalismus statt Zynismus und Stimmungsmache!

Was richten zynische und abwertende Darstellungen an, mit denen unsere westlichen Demokratien in manchen Medien, vor allem aber in sozialen Netzwerken beschrieben werden? Was folgt aus der auf Entwürdigung zielenden Art und Weise, mit der politische Akteure beschrieben werden? Wie wirkt das auf Menschen, die mit dem täglichen Sich-Abmühen-Müssen, mit ihrer Arbeit, mit der Sorge um den Arbeitsplatz oder um Wohnraum, mit der Sorge um Kinder und um pflegebedürftige Angehörige befasst sind?

Die Conditio Humana ist nicht durch den Journalismus verschuldet. Sie tritt mit ihm aber in eine Wechselwirkung. Journalismus kann den Grundtatsachen des Lebens eine apokalyptische oder eine die Chancen aufzeigende Note hinzufügen. Aus Sicht des Gehirns besonders anziehend ist die Apokalypse, ein Umstand, der evolutionäre Gründe hat: Seit zig Millionen Jahren war es überlebenswichtig, Gefahren zu erkennen. Wer Gefahren an die Wand malt, kann sich der Aufmerksamkeit des Publikums und hoher Einschalt- oder Klickquoten sicher sein.